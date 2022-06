Nieuwe afspraken voor verbetering gezondheidszorg

De vier landen binnen het Koninkrijk gaan nauwer samenwerken om de gezondheidszorg op de eilanden te verbeteren. Dat is tijdens het afgelopen vierlandenoverleg op Aruba afgesproken. De afspraken gaan over het verbeteren van de paraatheid tijdens de uitbraak van een pandemie en de samenwerking in crisissituaties zoals bij orkanen. Ook komt er een betere ziekenhuissamenwerking en een preventiebeleid. De Curaçaose minister van Gezondheid, Pietersz-Janga, is enthousiast over de samenwerking