‘Nieuwe ambulance heeft meer tekortkomingen’

Eerder deze week werd bekend dat één van de door Curaçao nieuw aangeschate ambulances te hoog is voor de ingang van de Eerste Hulp bij het CMC. Voorzitter George Hernandez van vakbond ABVO laat vandaag in de Extra weten dat er meer zorgen zijn. Zo is de achterkant van het Iveco-voertuig zo hoog dat het risico op kantelen groot is wanneer het in een bocht belandt tijdens een spoedgeval. Ook is de bestuurdersstoel erg klein, waardoor sommige chauffeurs er niet in passen vanwege hun forse postuur. Volgens Hernandez hadden medewerkers van de ambulancedienst FKAK de aanschaf eerder afgeraden.

ABVO bracht een bezoek aan FKAK, nadat werknemers van de ambulancedienst aan de bel hadden getrokken. Als een van de andere tekortkomingen wordt genoemd dat het is uitgerust met een handgeschakelde versnellingsbak, wat het besturen in het verkeer moeilijker maakt. Ook is er geen communicatiesysteem tussen de chauffeur en de paramedici achterin het voertuig. Op maandag stuurt ABVO een brief naar de directie van FKAK en de regering om hen verantwoordelijk te houden, voor het geval er iets misgaat.