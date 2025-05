‘Nieuwe ambulance te hoog om Spoedeisende hulp binnen te rijden’

Onlangs zijn op Curaçao twee nieuwe ambulances aangekomen. Er zijn aanwijzingen dat de hoogte van de Iveco-ambulance niet geschikt is om de Spoedeisende Hulp van het CMC binnen te rijden. Dit schrijft de Extra vandaag, die dat heeft vernomen van ‘betrouwbare bronnen’. De ambulance kan door water rijden tot een maximale diepte van 75 cm vanwege zijn verhoogde chassis, waardoor hij hoger is dan de traditionele ambulances. Wat bij de aanschaf over het hoofd lijkt te zijn gezien, is dat deze hoogte juist ongeschikt is om binnen te rijden bij de Spoedeisende Hulp.

De Extra meldt dat het CMC zodanig is ontworpen dat ambulances onder een overkapping naar binnen kunnen rijden, maar in het geval van deze Iveco-ambulance is dat kennelijk dus niet mogelijk. Op sociale media wordt er veel gereageerd op het bericht. Veel mensen noemen het ‘interessant’ om te zien hoe dit probleem zal worden opgelost.

Foto Archief