Nieuwe bestuursleden Chata

Het bestuur van branchevereniging Chata kent twee nieuwe leden. Jaime Osma van Kontiki Beach Resort en Maylin Trenidad van Renaissance Resort zijn tot het bestuur van de hospitality belangenvereniging toegetreden. Chata telt elf bestuursleden. Voorzitter is Hans Slier van Papagayo Beach Resort. Een van de grootste uitdagingen voor de sector is het vinden van goed personeel. Chata zet daarom serieus in op het investeren in trainingen en scholing. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren van het imago van de sector.