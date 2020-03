Jeanette Hooi-Bonet en Ralph Ottenheim zijn gekozen als nieuwe bestuursleden van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao. Ze zijn gekozen als nieuwe vertegenwoordigers van het Curaçaose kleinbedrijf. Daarmee is het bestuur van de Kamer weer compleet met in totaal negen leden. Afgelopen woensdag stemden honderden mensen op in totaal vijf kandidaten.