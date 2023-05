Nieuwe brandstofprijzen per 11 mei

Vanaf donderdag gelden er nieuwe brandstofprijzen. Het tarief van benzine stijgt met 12 cent per liter tot bijna 2,41 gulden. Diesel daalt met 9 cent naar ruim 1,78 gulden. Dat is vandaag aangekondigd. Aanvankelijk ging de ministerraad uit van een stijging van 16 cent. Maar doordat RdK een deel van de belastingmaatregelen blijft absorberen, stijgt het benzinetarief minder hard. Het overheidsbedrijf financiert tot juli 4 cent per liter voor. Daarna komt er een einde aan de kortingsmaatregelen in de brandstofprijzen.