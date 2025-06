Nieuwe campagne vraagt aandacht voor groeiende probleem van criminele uitbuiting

Op de BES-eilanden is een bewustwordingscampagne begonnen die zich richt op het groeiende probleem van criminele uitbuiting. De achterliggende gedachte is dat jongeren op de eilanden steeds vaker worden benaderd door mensen die hen willen inzetten voor strafbare activiteiten. Als onderdeel van de campagne hebben leerlingen een flyer gekregen met herkenningspunten en een QR-code naar een online risicocheck. Tegelijkertijd verschijnen advertenties in de krant, radiospots en berichten op social media.

De campagne heet ‘Uit de Greep’. Op donderdag 13 juni werd op het VMBO op Bonaire de eerste actie uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op: www.rijksdienstcn.com/uitdegreep. Op de site kunnen jongeren en ouders nagaan of er sprake is van risico, en wat ze kunnen doen bij twijfel.