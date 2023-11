Nieuwe Carmabi directeur benoemd

Manfred van Veghel is de nieuwe directeur van Carmabi. Hij volgt Paul Stokkermans op die eind dit jaar met pensioen gaat. Van Veghel is bioloog en verandermanager. Hij heeft veel ervaring met het innoveren van organisaties. Onder zijn leiding zal in de komende periode een nieuwe governancestructuur worden doorgevoerd. In de afgelopen 10 jaar heeft Carmabi haar activiteiten zien verdubbelen. Er zijn nieuwe natuurparken bij gekomen. Ook is het onderzoeksinstituut en het aantal onderzoeken enorm uitgebreid. Dat vraagt volgens het bestuur om een nieuwe strategie en aanpak die past bij deze tijd met snelle veranderingen.