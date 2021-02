Nieuwe CHATA-directeur aangesteld

Maria-Helena Seferina-Rojas is per 1 februari 2021 aangesteld als de nieuwe Managing Director. Seferina-Rojas volgt hiermee Miles Mercera op, die vorig jaar na tien jaar zijn functie neerlegde. De nieuwe CHATA-directeur kijkt uit naar een succesvolle samenwerking in de sector. Seferina-Rojas was hiervoor directeur en mede-oprichter van het adviesbureau CRISP. Ook werkte ze lange tijd bij KPMG Dutch Caribbean. Seferina geeft aan deze nieuwe functie als een fantastische uitdaging te zien, waarbij zij graag haar support, commitment en ervaring inzet om de sector door deze zware tijden te begeleiden.