Nieuwe coaches bij sport-en educatieprogramma Future Goals

Het Future Goals programma is uitgebreid met tien nieuwe jongerencoaches. De coaches zijn afkomstig van Favela Street. Vorig jaar werd het programma van voetbalclub Ajax en het Sandals Resort op Curaçao afgetrapt. Het is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma dat kinderen van acht tot twaalf jaar vaardigheden aanleert op het gebied van leiderschap, teamwork, zelfvertrouwen en veerkracht. Ook de zorg voor het milieu is een belangrijk onderdeel. Zelf draagt het programma ook een steentje bij aan een schoner Curaçao. Dit jaar nog worden zo’n 850 duizend plastic flessen en doppen verwerkt in 56 voetbaldoelen.