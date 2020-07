Nieuwe coronabesemtting op Curaçao

Er is een nieuwe coronabesmetting gemeld op Curaçao. Het gaat om een man die vanuit Amerika via Aruba naar Curaçao is gekomen. Deze persoon is bij aankomst direct in verplichte quarantaine gegaan, maar de volgende dag kwamen er al symptomen naar voren. Het gaat om de 27e besmetting op Curaçao, er zijn op dit moment twee actieve besmettingen op het eiland. Aruba is ook op de hoogte gebracht van de situatie en zoekt uit met welke mensen deze persoon allemaal in contact is geweest.

