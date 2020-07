Nieuwe coronabesmetting Aruba

Vandaag heeft de Directie Volksgezondheid Aruba vandaag bekendgemaakt dat er een nieuwe besmetting met het coronavirus is gemeld op het eiland. Het gaat om een gerepatrieerde Arubaan die bij aankomst op het vliegveld positief testte. Na de test heeft de persoon het protocol gevolgd en is in afwachting van het resultaat in quarantaine gegaan Op dit moment zijn er vier actieve coronabesmettingen op Aruba. Gisteren ontstond er veel verwarring over een tabel met twee nieuwe besmettingen die de Arubaanse overheid plaatste, dit bleek later te gaan om een misverstand. De DVG verklaarde dat dit ging om besmettingen die al eerder bekend waren.