Nieuwe directeur BT&P

Toezichthouder BT&P heeft een nieuwe directeur. Curt Belfor volgt Franklin Sluis op. Sinds 1 januari bekleedt hij de rol van CEO. BT&P houdt toezicht op verschillende sectoren, zoals telecommunicatie, post, brandstof, utiliteiten en luchthaventarieven. Belfor heeft meer dan 20 jaar ervaring als deskundige op het gebied van beleid en wetgeving. Sinds 2017 is hij in dienst bij BT&P als senior regulatory advisor en als interim-directeur. Transparantie en innovatie staan hoog bij hem in het vaandel.