Nieuwe directeur voor schoolbestuur Humanistische scholen

Nihayra Leona is onlangs aangesteld als directeur-bestuurder van de Fundashon pa Skol Humanista na Papiamentu (FSHP). De nieuwe directeur zal het werk van de in 2015 overleden Frank Martinus Arion voortzetten. De benoeming van Leona maakt deel uit van een verbetertraject van het schoolbestuur. De organisatie wordt op verschillende niveaus versterkt, vernieuwd en verjongd. Er komt ook een college van Bestuur en een Raad van Toezicht. Hiermee hoopt het schoolbestuur de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Leona is ontwikkelingspsycholoog die gespecialiseerd is op het gebied van taal en meertaligheid.

Als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam heeft ze onderzoek gedaan naar de Nederlandse en Engelse taalontwikkeling van kinderen in het regulier onderwijs. Daarnaast heeft ze op Curaçao, mede dankzij de Sylvia W. de Groot Fonds, gedurende vier jaar de taalontwikkeling van havo/vwo-leerlingen in het tweetalig onderwijs van de SKAIH Pre-Universitario en de Albert Schweitzer havo/vwo gevolgd. Het is in deze periode dat ze de scholen van de FSHP van dichterbij heeft leren kennen. Tot kort was Leona voorzitter van de sectie Papiaments van de taaldocentenvereniging “Levende Talen” in Nederland. Als voorzitter van deze vereniging heeft zij zich voornamelijk bekommerd om Caribische studenten en het vitaal houden van het Papiaments onder sprekers van het Papiaments in Nederland. Ze vindt het belangrijk om gestructureerd en wetenschappelijk te werk te gaan.

Leona: “Er is genoeg wetenschappelijke ondersteuning voor het positief effect dat moedertaalonderwijs op de persoonlijke, cognitieve, schoolse en taalontwikkeling van een kind kan hebben. Het is voor mij een eer om een bijdrage te mogen leveren aan het versterken van Papiamentstalig onderwijs van goed kwaliteit. Hierbij vind ik Wereldwijd zijn wij één van de weinige landen die het voor elkaar heeft gekregen om moedertaalonderwijs in een Creoolse taal te introduceren en te behouden. Laten we dit koesteren en onderwijs in het Papiaments voor alle Curaçaose kinderen blijven ontwikkelen en versterken. Alleen dan kunnen we ons meertalig kapitaal optimaal benutten.”