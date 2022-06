Nieuwe directeur voor STCC

Michael Posch is deze maand aangetreden als nieuwe directeur van Sea Turtle Conservation Curaçao. Posch is een milieuactivist die vrijwilligerswerk heeft gedaan voor verschillende organisaties over de hele wereld. De afgelopen twee jaar is hij werkzaam geweest op de Azoren. Daar deed hij onderzoek naar Kuhls pijlstormvogels en zette hij zich in voor hun bescherming. Posch zal nu de zeeschildpaddenstichting op Curaçao leiden en toekomstbestendig maken. De komende maanden staan in het teken van het herstructureren van de organisatie.