Nieuwe editie Kaya Kaya Straatfestival

Het Kaya Kaya Straatfestival keert na twee jaar stilte terug. Op 27 augustus veranderen de straten van Otrobanda in een groot festivalterrein. Voor het evenement wordt iedere keer een ander deel van Otrobanda opgeknapt. Doel van het festival is de leefbaarheid van de buurt vergroten. Ook wordt ondernemerschap onder de buurtbewoners gestimuleerd. Het project wordt afgesloten met een feest. De line-up van de komende editie wordt later bekendgemaakt.