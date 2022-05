Nieuwe eigenaren voor MNO Vervat

MNO Vervat Curaçao is van eigenaar veranderd. Per 1 juli worden de bedrijfsactiviteiten voortgezet door Marcel Sterk en Wout Tieleman. Beiden hebben elk een aandeel van 50 procent in de onderneming. Afgelopen weekend is het personeel ingelicht. Sterk is de huidige directeur van het op Curaçao gevestigde bedrijf. Hij zal na de overname ook de algehele bedrijfsvoering blijven doen. Tieleman is bekend van Kunuku Aquaresort en het constructiebedrijf BMW. De overname van MNO Vervat ziet Tieleman als een toevoeging aan zijn huidige portfolio. BMW richt zich vooral op de bouw van hotels. MNO Vervat is gespecialiseerd in grond- weg- en waterbouw. Door de overname kan Tieleman nu een groot pakket aan diensten aanbieden en alles in eigen beheer uitvoeren.