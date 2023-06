Nieuwe gedragscode voor medewerkers OM

De gedragscode waaraan medewerkers van het Openbaar Ministerie zich moeten houden, wordt vervangen. De huidige versie dateert uit 2016 en sinds dat moment zijn er veel zaken veranderd op de werkvloer, zo schrijft het OM in een persbericht. De nieuwe gedragscode geldt voor medewerkers van het Openbaar Ministerie van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nog niet van Aruba. De ministers van Justitie van de Koninkrijkslanden hebben deze week tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg de code gekregen. In de code komt met name de verantwoordelijkheid van medewerkers naar voren. Van hen wordt verwacht dat ze zich netjes gedragen op de werkvloer.