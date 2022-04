Nieuwe gezichten bij de SER

Daniel Hodge, Julian Lopez-Ramirez en Robbin Martina zijn enkele nieuwe leden van de SER. Het adviesorgaan hield onlangs een kennismakingsbijeenkomst met de onlangs benoemde nieuwe raadsleden en hun plaatsvervangers. De bijeenkomst vond plaats in La Belle Alliance in het Avila Beach Hotel. In totaal zijn er zes nieuwe leden die de werkgeversbelangen in de SER gaan vertegenwoordigen. Drie leden nemen namens de werknemersorganisaties plaats in de SER. Ook is er één onafhankelijk lid. De SER adviseert de overheid over actuele sociaaleconomische vraagstukken.

De nieuwe werkgeversvertegenwoordigers zijn Daniel Hodge (lid), Julian Lopez-Ramirez (lid), Robbin Martina (plv. lid), Marcos Cova (plv. lid), Ralph Ottenheim (lid) en Wendell Bonafacio (plv. lid). De nieuwe werknemersvertegenwoordigers in de SER zijn Kenneth Bremer (plv. lid), Richinel Ilario (lid) en Adriëla Job-Dirksz (plv. lid). Het nieuw benoemde onafhankelijk lid is Royston Sling .