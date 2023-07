Nieuwe groep militairen op Curaçao

De Compagnie in de West droeg haar taken over aan de volgende eenheid: de rotatie 43. Dat gebeurde tijdens een korte militaire ceremonie. De nieuwe commandant kapitein Hans loste tijdens de traditionele peddeloverdracht zijn voorganger kapitein Milan af. Naast het trainen leverde de vertrekkende eenheid ook ondersteuning aan lokale autoriteiten en goede doelen op zowel Curaçao als Bonaire. De nieuwe groep blijft vier maanden in het Caribisch gebied. Deze compagnie, De A-Koningscompagnie, is al eerder op het eiland geweest. In 2020 leverde de compagnie voornamelijk bijstand tijdens de opkomende coronapandemie op Curaçao. De infanterie-eenheid bestaat uit diverse militaire expertise zoals de genie, inlichtingen en scherpschutters.