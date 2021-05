Nieuwe groep stagiaires op Curaçao

Een nieuwe groep van 45 stagiaires is dit weekend via Wereldstage op Curaçao aangekomen. Door de covidpandemie waren het afgelopen jaar minder stagiaires op ons eiland. Wereldstage is een van de bemiddelingsbureaus die stagiaires naar ons eiland brengt. Anderen komen via andere bemiddelaars of op eigen initiatief. De meeste van deze lichting studenten blijft tot januari. Met de huidige versoepelingen is de hoop dat het toerisme en de economie weer snel op gang komen.

