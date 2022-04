Nieuwe helikopters en patrouillevliegtuigen voor de Kustwacht

De Kustwacht krijgt nieuwe helikopters en patrouillevliegtuigen. In verband met de aflopende contracten is er de afgelopen jaren gewerkt aan nieuwe materieel voor luchtverkenning, zoek- en reddingsacties. Onlangs werden de leveringscontracten getekend met het Canadese bedrijf PAL Aerospace en het Nederlandse Jet Support. De nieuwe helikopters worden naar verwachting in de loop van 2023 geleverd en moeten zo’n tien jaar meegaan.

Meer over kustwacht