Nieuwe huisvesting douane vordert

De Douane neemt binnen twee maanden een besluit over een nieuw tijdelijk onderkomen. De werkgroep die zich buigt over de verhuizing heeft verschillende opties. Dat meldt de minister van Financiën. Laatst legde het douanepersoneel van Nieuwe Haven het werk neer. Het gebouw voldoet niet aan de eisen. Zo is er sprake van achterstallig onderhoud. Pandeigenaar CPA heeft beloofd het gebouw en de bijbehorende loods op te knappen. Tijdens de renovatie verhuist de Douane naar een tijdelijk onderkomen