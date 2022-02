Nieuwe luchtvaartheffing van 4,50 voor reizigers naar Curaçao

Gisteren is het parlement akkoord gegaan met een luchtvaartheffing van 4,50 voor reizigers die naar Curaçao komen. Die heffing is nodig voor Hato Airport om de hoogste luchthaven-status te bemachtigen. De geïnde luchtvaartheffingen worden in een speciaal fonds gestoken. Uit dat fonds worden dan trainingen voor het luchthavenpersoneel betaald. De verwachting is dat de luchtvaartheffing jaarlijks 3,7 miljoen gulden gaat opleveren.