Nieuwe mijlpaal voor Cx Pay

CX Pay heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Het bedrijf dat betaaloplossingen biedt aan ondernemers heeft meer dan 400 miljoen dollar aan transactievolume verwerkt. Dat meldt het bedrijf op sociale media. De Curaçaose onderneming is actief in 28 landen en staat op het punt haar diensten uit te breiden naar winkeliers in Puerto Rico en Guatemala. Het avontuur van CX Pay begon 8,5 jaar geleden. Managing director is David Maduro.