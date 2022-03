Nieuwe militairen voor Compagnie In De West

Een nieuwe ploeg van de Landmacht is aangekomen op Curaçao. Het is de 39e groep die vier maanden op het eiland zal verblijven. De oude compagnie heeft maandag haar taken overgedragen. De nieuwe rotatie zal worden ingezet voor verschillende taken op het eiland en als ondersteuning van de lokale autoriteiten. Ook moet de compagnie een intensief trainingsprogramma volgen. De Compagnie in de West is sinds 2009 onderdeel van de landmacht in het Caribisch gebied en wisselt elke vier maanden. De compagnie staat onder bevel van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied.

De laatste weken van CidW rotatie 38 stonden in het teken van een eindoefening. “Grensverleggende activiteiten onder tropische temperaturen waren onderdeel van de uitdaging”, aldus Defensie Caribisch gebied.