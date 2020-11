Nieuwe Minister van OWCS Steven Croes is beëdigd

Steven Croes, de nieuwe minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport heeft vanochtend de eed afgelegd bij gouverneur Lucille George-Wout. Croes liet na de beëdiging weten dat de periode van vier maanden als minister erg kort is, maar dat hij toch tien actiepunten heeft die hij de komende tijd wil bereiken. Zo wil hij onder andere een nulmeting voor alle takken van het onderwijs. Dit zodat er daarna pas echt gepraat kan worden over verbetering van het onderwijs. Croes neemt de taken over van de waarnemend minister van Onderwijs Eugene Rhuggenaath. De premier is sinds het aftreden van Marilyn Alcalá-Wallé ook minister van Onderwijs. Zij trad af nadat aangifte tegen haar werd gedaan van belangenverstrengeling.

Croes is goed door de screening gekomen en zal tot aan de verkiezingen in maart 2021 de functie van minister van Onderwijs vervullen. Of hij daarna aan de verkiezingen zal deelnemen is onbekend. Steven Croes was tot voor kort werkzaam bij financieel dienstverlener Citco, de voormalige werkgever van Rhuggenaath.