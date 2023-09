Nieuwe ministers van Staat geïnstalleerd

Oud-premiers van de Nederlandse Antillen Emily de Jongh-Elhage en Maria Liberia-Peters zijn gisteren geïnstalleerd als minister van Staat van Curaçao. Don Martina heeft ook deze eretitel gekregen, maar hij kon niet bij de installatie aanwezig zijn. Zijn zoon Robbin Martina nam waar. De ceremonie vond plaats in de tuin van het Renaissance Resort. Tot voor kort was oud-hofpresident en voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen Jaime Saleh de enige minister van Staat. De eretitel wordt voornamelijk gegeven aan politici en bestuurders met een lange staat van dienst, zoals oud-premiers en oud-ministers. Een minister van Staat kan het kabinet adviseren bij ingewikkelde staatkundige vraagstukken, moeizame kabinetsformaties of bij staatsrechtelijke kwesties.