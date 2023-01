CMC heeft eindelijk weer een werkend MRI-apparaat. Vanmorgen is de nieuwe scanner bezorgd. Sinds vorig jaar maart worden patiënten doorverwezen naar het Advent ziekenhuis voor een scan. De oorspronkelijke MRI is defect. Patiënten moeten echter nog wachten op een scanafspraak. Pas in de eerste week van maart wordt het apparaat in gebruik genomen.

