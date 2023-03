CMC heeft gisteren de splinternieuwe MRI in gebruik genomen. Sinds vorig jaar maart worden patiënten doorverwezen naar het Advent ziekenhuis voor een scan. De oorspronkelijke MRI was defect. Met de komst van het nieuwe apparaat worden de MRI-afspraken weer via de CMC-specialisten ingepland in het nieuwe ziekenhuis. Voor degenen die al een afspraak hebben staan bij het Advent verandert er niets.