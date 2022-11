Corinne Thesseling – Baaten is begin deze week beëdigd tot notaris op Curaçao. Ze volgt notaris Johnny Kleinmoedig op. Hij is uit het ambt ontzet wegens verduistering. Baaten heeft ruime ervaring in het notariaat, waarvan de laatste 12 jaren op Curaçao en daarvoor meer dan 4 jaren op Sint Maarten. Tijdens de beëdiging in de grote zaal van de Kas di Korte waren behalve haar gezinsleden, ook vele van haar kantoorgenoten aanwezig.