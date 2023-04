Het aantal notarissen op Curaçao is weer compleet. Op verzoek van justitieminister Hato is André Gosselaar benoemd tot notaris. Hij volgt Myron Hu-A-Ng op. Gosselaar is op Curaçao geboren en werkte de afgelopen jaren als kandidaat-notaris. Hij maakte in 2019 de overstap naar Bonaire, maar keerde na 3,5 jaar weer terug. Hij studeerde notarieel recht aan de Radboud universiteit in Nijmegen.