Nieuwe ontwerpen Caribische gulden worden morgen bekend gemaakt

Morgenavond om tien voor acht uur ’s avonds worden de ontwerpen van de nieuwe Caribische gulden gepresenteerd, zowel de bankbiljetten als de munten. Dat heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten vandaag bekend gemaakt. De onthulling zal worden gedaan via een speciale video die te zien is op de Facebookpagina’s van de CBCS, Gobièrnu di Kòrsou, en de regering van Sint-Maarten. Ook zal de video worden uitgezonden op lokale televisiezenders in Curaçao.