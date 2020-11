Nieuwe overheidscampagne tegen misbruik

Ruthline Koeiman van het ministerie van SOAW heeft vandaag in de persconferentie het Nationale Plan tegen kindermisbruik en huiselijk en relationeel geweld toegelicht. Verschillende ministeries en organisaties zullen de komende tijd gaan samenwerken, waaronder Amnesty International, Stichting Slachtofferhulp Curaçao en Aliansa. Ook is er de hashtag “#BONOTABOSO” in het leven geroepen, wat je betekent: je bent niet alleen. De campagne gaat niet alleen over informeren over hulporganisaties, maar ook over het herkennen van signalen die wijzen op misbruik. Vanmiddag om 15.00 zal er op de facebookpagina van Gobiernu een live-event plaatsvinden over het bestrijden van misbruik op Curaçao, deze maand zullen nog meerdere sessies hierop volgen