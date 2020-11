Nieuwe regelingen voor ondernemers

In 2021 komen er op Curaçao twee nieuwe subsidieregelingen bij voor bedrijven. Dit is naast de al bestaande regelingen zoals NOW. De nieuwe regeling betreft een Tegemoetkoming Vaste Lasten. Dat heeft economieminister Steven Martina gisteren tijdens een persconferentie uitgelegd. De nieuwe regeling is een direct gevolg van het politieke akkoord dat onlangs met Nederland is gesloten. Hiervoor is een bedrag van 23.5 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

Met de regeling kunnen bedrijven subsidie krijgen voor hun vaste lasten. Daarbij gaat het onder meer om uitgaven voor stroom en water. De regeling wordt ook al op de BES-eilanden gebruikt. Curaçao wil leren van de wijze waarop het op Bonaire, St. Eustatius en Saba wordt gebruikt.