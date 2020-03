Op Sint Maarten is zaterdag een nieuwe regering geïnstalleerd. De regering staat onder leiding van Silveria Jacobs, die al enkele maanden de leiding had over een interim-regering. Jacobs was ook formateur van de huidige regering. Als gevolg van de coronacrisis vond de beëiding van de nieuwe ministerploeg door gouverneur Eugene Holiday plaats zonder gasten en stonden de minister op ruime afstand van elkaar en de gouverneur.