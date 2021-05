Nieuwe regering wil verlengde schooldag

De nieuwe regering is van mening dat de verlengde schooldag op alle niveaus ingevoerd moet worden, maar in ieder geval in het basisonderwijs. Dat staat in het regeerakkoord 2021-2025 van het Kabinet-Pisas. De MFK en de PNP denken dat hier zeker in bepaalde wijken een grote behoefte aan is.

Andere punten rondom het onderwijs zijn investeren in opleiding en bijscholing van docenten en het belang van een nulmeting. Daarnaast wil de nieuwe regering betere controle op de leerplicht, het drop-out percentage omlaag brengen en studenten in het buitenland meer (financieel) stimuleren om terug te keren.