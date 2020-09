Nieuwe sanctie tegen Maduro

De Verenigde Staten hebben gisteren bepaald dat de Venezolaanse president Nicolás Maduro niet meer bij zijn bezittingen in Amerika kan. De beslissing heeft te maken met het felle conflict dat de VS heeft met Iran over nucleaire en andere wapens. De Amerikaanse regering heeft nieuwe sancties afgekondigd tegen onder meer het Iraanse ministerie van Defensie. Nicolás Maduro moet het daarbij ook ontgelden vanwege zijn banden met het regime in Teheran.

Washington sprak over een waarschuwing voor landen, bedrijven en personen over de hele wereld die het wapenembargo tegen Iran overtreden. De stap komt er omdat de Verenigde Staten er in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties niet in zijn geslaagd een verlenging van een internationaal wapenembargo tegen Iran te bereiken. Het embargo loopt midden oktober af.