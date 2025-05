Nieuwe Statenleden leggen zondagochtend de eed af

Op zondag 11 mei zullen de nieuwe Statenleden hun eed afleggen ten overstaan van de Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout. De ceremonie begint om 9:00 uur in het Paleis van de Gouverneur. Aansluitend, om 10:00 uur, wordt de eerste openbare vergadering van de Staten gehouden. Daarbij zullen de Statenleden een nieuwe voorzitter en vicevoorzitter kiezen voor de zittingsperiode 2025-2029. Zowel de beëdiging als de openbare vergadering zullen live gestreamd worden.

De openbare vergadering is voor iedereen live te volgen via de officiële Facebookpagina van de Staten van Curaçao en via de website van de Staten www.parlamento.cw/webcast.