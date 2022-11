Nieuwe Surinaamse carrier voor cargovluchten

Badjas Airlines is de nieuwste luchtvaartmaatschappij in Suriname. Het bedrijf richt zich op vrachttransport. Onlangs ontving Badjas Airlines haar eerste toestel. Het vliegtuig heeft een Arubaanse registratie. Binnenkort wordt de vloot uitgebreid met nog twee toestellen. De luchtvaartmaatschappij is onderdeel van Badjas Group, dat uit vijf bedrijven bestaat. De eigenaar is al drie en een half jaar bezig met de voorbereidingen om een luchtvaartbedrijf op te zetten. Badjas Airlines gaat zich meer focussen op cargo vanuit Suriname naar het Caribische gebied en Brazilië. Het bedrijf maakt zich op voor de ontwikkeling in de olie- en gasindustrie.