Nieuwe telecommunicatieprovider Qonèkt ontvangt vergunning

De nieuwe telecommunicatieprovider Qonèkt heeft gisteren officieel zijn operationele vergunning ontvangen van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Telecommunicatie. Daarmee beschikt de onderneming over alle vereiste toestemmingen om van start te gaan met haar commerciële dienstverlening op Curaçao en krijgt het eiland er een nieuwe aanbieder van internet bij. Volgens minister Cooper van VVRP opent de regering hiermee de weg voor meer concurrentie, innovatie en klantgerichte dienstverlening in de telecommunicatiesector van Curaçao.

Qonèkt was eerst bekend als Aquatel en is onderdeel van het moederbedrijf van Aqualectra. het bedrijf start met het aanbieden van diensten in nieuwe woonwijken zoals Hofi Vidanova en Hofi St. Joris. Daarna volgen andere gebieden. Volgens minister Charles Cooper ligt de stap naar telecom voor de hand, omdat het nutsbedrijf al beschikt over een uitgebreid netwerk van ondergrondse glasvezel. De nieuwe provider belooft innovatief internet tegen betaalbare prijzen, met als doel ‘betrouwbare verbindingen’.