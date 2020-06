Nieuwe toerismeopleiding op UoC

De Universiteit van Curaçao start in augustus met een nieuwe opleiding: de Bachelor in International Hospitality & Tourism Management. Dr. Moises da Costa Gomez is de opleiding gestart in nauwe samen met professionals uit de hospitality & tourism industry. Zij onderschrijven de noodzaak van een dergelijke opleiding. Vanwege de COVID-19 zal er naast de reguliere colleges en examinering ook gebruik worden gemaakt van online leermethodes.