Nieuwe toeristenbelasting voor Bonaire

Wie op vakantie gaat naar Bonaire moet vanaf 1 juli een nieuwe toeristenbelasting betalen. Ingezetenen van de andere vijf Nederlands Caribische eilanden betalen 10 dollar per bezoek aan het eiland. Alle andere toeristen betalen 75 dollar per bezoek aan Bonaire. Ook kinderen tot en met 12 jaar betalen 10 dollar. Bonairiaanse studenten die in het buitenland studeren hoeven niets te betalen als ze op vakantie komen. De nieuwe toeristenbelasting vervangt de room & car tax. Voor cruisepassagiers verandert de toeristenbelasting vanaf 1 januari 2023.

De toeristenbelasting kan vooraf online worden betaald of anders bij aankomst. Met de opbrengsten van de nieuwe toeristenbelasting dragen toeristen bij aan de ontwikkeling van Bonaire. Naar verwachting levert deze nieuwe maatregel de overheid ruim 6 miljoen dollar meer op.

Ook vanuit de toeristische sector wordt positief gereageerd op deze verandering. “De toeristische sector vraagt al ruim 20 jaar naar een wijziging in het inningssysteem, omdat bij het huidige systeem de inning en afdracht te wensen overlaat. Pogingen om de oude verordening te veranderen zijn meerdere keren gesneuveld, maar daar is nu dan eindelijk verandering in gekomen.” zo zegt BONHATA directeur Veroesjka de Windt.