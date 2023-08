Nieuwe topman Flow

Bart Hofker staat sinds vorige maand aan het hoofd van Cable & Wireless Communications (Flow). De Nederlander werkte daarvoor op het Afrikaanse continent. Zo was hij ceo bij telecombedrijven in Zambia en Rwanda. In Nederland maakte hij carrière bij Vodafone als directeur consumentenmarkt. Zijn persoonlijke missie is om ‘wonderen’ te verrichten bij het grootste telecombedrijf op het eiland. Volgens de vicepresident en general manager is er ruimte voor verbetering.

In 2019 nam Flow overheidsbedrijf UTS over. Op de deal was veel kritiek vanuit de politiek. Zo klaagden Statenleden over de desastreuze dienstverlening. Ook merkte de overheidskas weinig van de miljoenendeal. Het merendeel ging op aan het betalen van oude UTS-schulden.