Nieuwe veilingdatum Campo Alegre op 6 september

De nieuwe veiling van openluchtbordeel Campo Alegre vindt plaats op 6 september aanstaande in het Renaissance Hotel. De twee dagen ervoor, 4 en 5 september, zijn kijkdagen in Campo. Dat is nu bepaald. Wie serieuze interesse heeft, moet zich vooraf inschrijven bij BVA Auctions of Notariskantoor Simon en Steenbaar, die belast zijn met de veiling. Je moet dan je ID overleggen, formulieren invullen en een bankgarantie van vijf miljoen afgeven. De eerste veiling van Campo, vorige maand, zou niet door zijn gegaan omdat niemand met die bankgarantie over de brug kwam. Bieden op 6 september moet ter plaatse in de zaal van Renaissance. Telefonisch, schriftelijk of per mail bieden is niet mogelijk. Campo wordt geveild omdat de vorige eigenaars zijn veroordeeld voor drugshandel en voor straf nog zo’n 14 miljoen gulden moeten terugbetalen.