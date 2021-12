Nieuwe voedselbron voor Caribische koralen ontdekt

Op Curaçao zijn in de Directeursbaai ten oosten van Willemstad drie koraalsoorten gespot met een tot nu toe onbekend voedselpatroon. De vondst werpt nieuw licht op voedselbronnen van koralen, schrijft Nature Today. De koralen voeden zich met zogenoemde salpen, een geleiachtige levensvorm in de zee. Een student aan de Universiteit van Amsterdam en een onderzoeker van Naturalis Biodiversity Center en Rijksuniversiteit Groningen publiceerden de ontdekking in een gedetailleerde studie over koralen. De ontdekking is volgens de onderzoekers belangrijk voor het vinden van oplossingen voor het verdwijnen van koralen.

