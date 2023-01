Nieuwe voorzitter Cft

Lidewijde Ongering is de nieuwe voorzitter van het Cft. Zij is door de Rijksministerraad benoemd. Per 1 februari volgt zij Raymond Gradus op. Ongering draait al heel lang mee in Den Haag. Zo zat ze voorheen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Als secretaris-generaal was zij de hoogst geplaatste ambtenaar binnen Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat. De kersverse Cft-voorzitter kijkt ernaar uit om de uitdagingen met de eilanden vanuit een gezamenlijk perspectief op te pakken. Haar focus is, na een aantal financieel moeilijke jaren, nu gericht op herstel en het realiseren van een financieel verantwoorde en duurzame economische groei.