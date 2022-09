Nigeriaanse popster Burna Boy in Curaçao Festival Center

Popster Burna Boy komt naar Curaçao. Op 28 oktober treedt hij op in het Curaçao Festival. De zanger heeft het nieuws vandaag ook op zijn socials gedeeld. Kaarten vliegen als warme broodjes de deur uit. Alle VIP-tafels zijn uitverkocht. Het nieuws over het optreden werd vrijdag al door organisator Sun Splash naar buiten gebracht. Een locatie kon toen nog niet worden bevestigd. Ook stond het concert niet gemeld in het officiële tourschema van Burna Boy. Veel mensen waren bang dat het concert zou uitlopen op een tweede Ponton Festival. Het evenement werd in 2018 op het allerlaatste moment geannuleerd. Personen die een kaart hadden gekocht konden fluiten naar hun centen.