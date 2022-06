Niurick Leoncio winnaar Fesku Next Cover Model

Niurick Leoncio is het nieuwe covermodel van het tijdschrift Fresku. De 18-jarige won de derde editie van Fresku’s Next Cover Model. De zoektocht was via acht afleveringen op tv en op sociale media te volgen. Het aanstormend talent was vanaf de eerste aflevering de publieksfavoriet. In het dagelijks leven is Niurick als straatcoach betrokken bij Favela Street. Hij streeft ernaar om een rolmodel te zijn voor anderen. De nieuwste editie van het lokale tijdschrift is binnenkort verkrijgbaar. De coverfoto is geschoten door fotograaf Brett Russel.