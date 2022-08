Twee van de vier veroordeelde NLS-bendeleden gaan in hoger beroep. Het gaat om Charlton Lake en Robere Lucas. Lake moet een gevangenisstraf van 8 jaar uitzitten en Lucas is veroordeeld tot 14 jaar cel in de zaak Themis. Beiden maken volgens de rechtbank vanaf 2015 deel uit van de criminele organisatie die zich bezighoudt met drugshandel en het witwassen van geld. Lake wordt bijgestaan door de bekende strafpleiter Yehudi Moszkowicz.